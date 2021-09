Bandidos invadem residência e matam idoso enquanto vítima descansava

Um idoso de 65 anos foi morto em plena luz do dia, dentro da própria residência, nesta quarta-feira (1). Manoel Raimundo Alselmo Pessoa estava descansando quando foi aborado e assassinado, no bairro do Novo Aleixo, em Manaus (AM). As informações são do Portal Holanda.

De acordo com a polícia, a vítima estava deitada em um dos quartos do imóvel. Os criminosos invadiram a residência, foram até o quarto e mataram Manoel.

Ainda de acordo com os policiais, não há informações ainda sobre a motivação do crime. As investigações seguem.