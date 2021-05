Ato pede "Justiça para Janice", ciclista atropelada e morta em agosto de 2020

Familiares e amigos da ciclista Janice Dias, morta em agosto de 2020 em um acidente de trânsito, pediram por Justiça durante um ato realizado em frente ao Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), na manhã desta terça-feira (25). A ação ocorre pouco após o desarquivamento do caso na 4ª Vara Criminal de Belém, ocorrido em 12 de maio deste ano.



Filha da vítima, Jaqueline Martins, de 35 anos, explica que a ação é um pedido para que o órgão atue em favor do caso. "Pedimos ao MP que avalie o caso com a cautela e com o detalhe que o caso merece e defenda a família diante desse crime. O caso precisa de um olhar minucioso porque há, dentro do processo, imagens de câmeras, o parecer técnico particular que nós da família conseguimos... Tudo isso contribui para o que a gente já achava: houve um crime bárbaro. Nós queremos que o MP aceite defender a família", afirma.



A pedido do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e da Polícia Civil, o inquérito sobre o caso havia sido arquivado em dezembro de 2020, pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Belém, Altemar da Silva Paes. Segundo a decisão, não havia "indícios de qualquer delito praticado pelo investigado"



Entretanto, um parecer técnico com o perito particular Joel Fernandes apontou novas provas. Entre elas, que o condutor possivelmente estava utilizando celular e que a vítima estava dentro do campo de visão dele.

"Foram 12 pontos que o perito conseguiu e em apenas 4 ou 5 meses. Os principais pontos foram que o acusado teve um bom campo de visão, tempo mais que necessário pra visualizar a vítima. Ele cita também artigos científicos sobre nosso tempo de reação no trânsito, que varia entre 3/4 de segundo a um segundo. O acusado teve sete segundos. Mais que sete vezes o tempo necessário. Além disso, ele não prestou socorro à vítima. Ninguém mencionou isso. Nem o MP e nem o delegado", detalha.

Sobre o caso

A ciclista Janice Dias foi atropelada enquanto andava de bicicleta, na manhã de quarta-feira, 26 de agosto de 2020, na avenida Senador Lemos, entre as travessas Dom Romualdo Coelho e Dom Romualdo de Seixas, no bairro do Umarizal, em Belém. Testemunhas informaram que a mulher estava passando de bicicleta em frente a um prédio, quando o motorista do carro particular, modelo Land Rover, saiu da garagem do edifício sem prestar atenção e acabou colidindo com a ciclista.

Depois da colisão, a vítima acabou ficando presa embaixo do veículo, mais precisamente entre uma das rodas do automóvel. A ciclista chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ficou internada em um hospital particular, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nove dias depois do atropelamento, em 4 de setembro. O caso revoltou grupos de ciclistas da cidade, que já promoveram diversas manifestações pedindo Justiça pela morte de Janice.