Atirador mata uma pessoa e deixa outra ferida em Santarém

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após serem atingidas por disparos de arma de fogo, em uma invasão localizada na rua F, no bairro Maracanã, em Santarém, na tarde de terça-feira (31). Testemunhas relataram que os tiros foram efetuados por um homem que chegou ao local em um carro preto. Jonas Soares Cerdeira, 22 anos, foi atingido na região do tórax e morreu. Com informações do site O Impacto.

A outra vítima, identificada como Ronald de Castro Cardoso, de 18 anos, teve ferimento na região do abdômen. Ele foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e posteriormente encaminhado ao Pronto Socorro Municipal (PSM), em estado grave.

De acordo com pessoas que presenciaram o crime, um carro preto parou em frente a um barraco na invasão. Um dos ocupantes efetuou os disparos de dentro do automóvel. Em entrevista à imprensa local, a mãe de Jonas disse que suspeita de um possível envolvimento da namorada dele. "Ela não prestava, era a mais vagabunda de todas. A morte do meu filho não vai ficar impune. Eu vou achar ela", disse a mãe.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.