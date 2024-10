Ataque a tiros termina com dois mortos e outras duas pessoas baleadas em residencial de Parauapebas

Janderson Costa Conceição e um outro homem, ainda não identificado, foram assassinados a tiros na tarde de quarta-feira (23/10) no Residencial Alto Bonito, que fica em Parauapebas, no sudeste do Pará. Moradores disseram que dois homens entraram no Bloco 15 e efetuaram vários disparos contra as duas vítimas, em mais uma mulher, conhecida pelo apelido de "Barbie", e em Wanderson Carlos Castro, que também estava no mesmo lugar.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foram acionados ao caso. Conforme o Portal Pebão, os dois homens baleados morreram no local do crime, enquanto "Barbie" e Wanderson conseguiram ser socorridos e sobreviveram. A mulher foi alvejada na perna e está fora de perigo. O estado de saúde de Castro não foi divulgado.

Segundo o Pebão, o Bloco 15 está desativado por causa do risco de desabamento e é frequentemente utilizado por usuários de entorpecentes. A sobrevivente do ataque a tiros disse à polícia que ela, as duas vítimas e mais uma pessoa, que ainda não se sabe onde está, estavam consumindo entorpecentes no local.

VEJA MAIS

Além disso, "Barbie" acrescentou às autoridades que um dos atiradores é branco, baixo e usava cavanhaque; o outro é moreno, alto e magro. Os criminosos fugiram. Até o momento, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no crime, o qual a motivação permanece desconhecida.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.