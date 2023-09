Assalto em Porto de Moz: quatro suspeitos morrem após roubo a agência bancária

Um suposto assalto a um agência bancária deixa ao menos quatro mortos, na madrugada deste sábado (30), no município de Porto de Moz, na região paraense do Baixo Amazonas. Conforme as informações preliminares, uma quadrilha de assaltantes especializada em roubo a bancos teria explodido a agência para cometer o roubo e acabou entrando em confronto com Policiais Militares.

A redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso.