Assalto com refém na Augusto Montenegro: psicóloga explica sobre transtornos da mente

A psicóloga Ana Cláudia Machado explicou, durante entrevista exclusiva para o OLiberal.com, sobre transtornos psicológicos. O assunto veio à tona por conta de um homem que manteve uma jovem e seus três filhos reféns dentro de um carro na Augusto Montenegro. De acordo com a família, Yan tem problemas psiquiátricos. Para a psicóloga, é possível que Yan esteja em um surto provocado por algum transtorno de personalidade, mas não necessariamente em surto psicótico.

"A gente precisa entender que existe um fator chamado predisposição genética, que é quando as pessoas têm, de acordo com a genética da família, uma predisposição para desencadear alguns transtornos. Eles podem ser desencadeados por diversos fatores ou gatilhos, como as pessoas chamam", explica Ana Cláudia.

"A família dele diz que ele passou por fatores desencadeantes recentemente e que, sim, podem ser responsáveis por trazer um diagnóstico de algum transtorno de humor, de personalidade, é uma gama muito grande e a gente precisaria entender qual é esse diagnóstico para poder explicar um pouco mais", acrescenta.

De acordo com a família de Yan, ele começou a apresentar problemas psiquiátricos aos 5 anos, quando a mãe faleceu. Recentemente ele estaria morando em Santa Catarina e teria retornado a Belém na última segunda-feira (06), após o término de um relacionamento, em uma crise mais grave.

A psicóloga ressalta que, o fato de ele ter sido exposto a uma situação estressante, traumática, "pode sim ser o motivo pelo qual ele tá tendo esse tipo de comportamento hoje e que precisa ser tratado".

Transtorno de personalidade, surto psicótico e outras doenças psiquiátricas

Ana Cláudia explica que o surto psicótico leva uma pessoa a um estado de delírio ou ter alucinações.

"Num surto psicótico, a gente considera que a pessoa não tem discernimento, crítica sobre o que ela está fazendo. A psicose é identificada por delírios ou alucinações".

A psicóloga podera que o caso de Yan possa ser proveniente de algum transtorno de personalidade ou humor.

"Pode ser sim um surto por causa de algum transtorno de personalidade, que envolve muita impulsividade. Nesse caso, não tem a ver com a pessoa não estar ciente do que ela está fazendo. Ela sabe. Tem a ver com ela não conseguir controlar os impulsos dela, os próprios comportamentos. Pode sim ser um surto gerado por algum transtorno, mas não necessariamente o psicótico", finaliza.

ALERTA

A análise de Ana Cláudia foi feita com base nos depoimentos de familiares de Yan e de imagens do comportamento dele no local. O diagnóstico só pode ser fechado, de fato, após consulta com psiquiatra, psicólogo e outros profissionais de saúde mental.

O caso

Uma mãe e seus três filhos (um de colo, um de 7 e outro de 12 anos) foram abordados por um homem, identificado como Yan, na Avenida Augusto Montenegro, próximo a Escola Madre Celeste, no sentido Belém-Icoaraci. A família entrava em um carro de aplicativo, por volta de 19h, quando o homem iniciou a ação.

Quando Yan se aproximou e invadiu o veículo (um Chevrolet Prisma de cor preto), o motorista saiu correndo e conseguiu fugir do local. Foi ele que acionou a polícia. A mãe, entretanto, não conseguiu sair do carro com os filhos. Os dois sentidos da Avenida foram fechados no trecho, causando um longo congestionamento.

O objeto utilizado pelo homem para manter a mulher refém é uma faca. Antes de chegar a madrugada, PMs que atuam nas negociações conseguiram a liberação de duas crianças: o de 7 e o outros de oito anos. Na manhã de quinta-feira, a última criança, de 3 anos, foi liberada. A mãe permanece refém. Até o momento, a ação já ultrapassou 16h e segue em curso.