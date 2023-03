Assalto com refém na Augusto Montenegro: áudio do pai do suspeito aponta suposta doença mental; ouça

Em um áudio que circula nas redes sociais, o pai do homem que fez uma família refém na noite desta quarta-feira (8) — e com negociações que já duram mais de 13 horas, chegando até a manhã desta quinta-feira (9) —, aponta que o filho, Yan Carlos, supostamente tem uma doença mental grave. Chorando durante o relato, diz que tentou várias vezes buscar ajuda do poder público para tratamento do rapaz, mas sem sucesso. Ele afirma que Yan está em surto.

"Olha como que tá a rua [Augusto Montenegro]. Muita polícia e fechou tudo. Ele está fazendo isso para chamar a atenção do poder público. Eu lutei tanto, quando cheguei em Belém, para chamar ambulância, bombeiros e ninguém quis ajudar para levar meu filho para o Hospital das Clínicas e internar ele. E aí teve de fazer isso para chamar atenção. Meu Deus... quanta gente olhando. Infelizmente. Meu filho não é ladrão e nem assaltante. Ele tá surtando", diz o pai do rapaz.

Nas redes sociais de O Liberal, uma moça chamada Day Galvão, que aparentemente é próxima da família de Yan Carlos, reforça a hipótese de que o rapaz tem uma doença da mente. "Gente, depressão é coisa séria. Infelizmente, o Yan tá numa situação bem delicada. O pai dele já fez de tudo pra fazer o tratamento dele e ninguém quis ajudar. (...) O pai tá no local tá sofrendo muito também. Ele quer chamar atenção para ver se alguém toma alguma atitude do tratamento dele. Triste por ele estar indo longe demais. Que Deus proteja essa mãe com seu bebê", disse Day Galvão.

A família foi feita refém, na avenida Augusto Montenegro, por volta das 19h desta quarta-feira (8), perto de uma escola particular que fica no início da via. No momento em que percebeu a abordagem, o condutor do veículo conseguiu sair, mas a mãe e três crianças ficaram. Duas das crianças, de 7 e 12 anos, foram libertadas. Ficou apenas um bebê, ainda de colo, no carro com Yan Carlos. Supostamente, ele estaria armado com facas.