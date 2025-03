Assalto com refém é registrado na tarde desta quinta-feira (13/3) na Cidade Velha, em Belém

Um assalto com refém acontece na tarde desta quinta-feira, 13, em Belém. De acordo com informações preliminares do Centro Integrado de Operações (CIOp), a ocorrência foi registrada no bairro da Cidade Velha por volta das 15h15. A Polícia Militar do Pará (PMPA) está no local.

A redação integrada de O Liberal apura mais informações.