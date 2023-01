Assalto com refém é registrado em uma padaria no bairro do Jurunas, em Belém

Um assalto com refém foi registrado, na manhã desta terça-feira (10), em uma padaria localizada na rua dos Mundurucus, entre a travessa Breves e a avenida Bernardo Sayão, no bairro do Jurunas, em Belém.

O suspeito chegou ao estabelecimento de bicicleta. Dois clientes estavam no local, além dos funcionários da padaria, no momento em que o assalto foi anunciado. Ele estava armado.

Em menos de cinco minutos de ação, uma viatura da Polícia Militar em ronda pela área chegou ao local, quando o assaltante decidiu fazer os dois clientes de refém.

Após cerca de 40 minutos de ação, o assaltante se entregou. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia do Jurunas. A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso.