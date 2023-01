Assalto com refém é registrado em um açougue no bairro do Jurunas, em Belém

Um assalto com refém foi registrado, na manhã desta terça-feira (10), nas proximidades do cruzamento da avenida Bernardo Sayão com a rua dos Mundurucus, no bairro do Jurunas, em Belém. Segundo informações do Centro Integrado de Operações (Ciop), o assalto ocorre em um açougue.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso.