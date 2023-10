Assaltante morre e outro é preso após roubo a estabelecimento em Ananindeua

Dois homens assaltaram um estabelecimento comercial nesta quarta-feira (25), em Ananindeua e, durante a fuga, um deles, identificado como Davi Pena Magalhães da Silva, morreu após uma intervenção policial. O caso ocorreu no bairro Distrito Industrial, por volta das 17 horas. O outro assaltante, Wagner Davi Lago Sousa, foi encaminhado por policiais militares para a Seccional do Distrito.

Conforme a PM, uma viatura estaria na Avenida Independência quando foi informada, via Ciop, sobre um assalto que havia acabado de acontecer em um estabelecimento comercial no Canteiro Central do Paar. Foram repassadas as características dos dois assaltantes e também da motocicleta que eles teriam utilizado no roubo. A guarnição seguiu em direção ao local e topou com os suspeitos em fuga. O condutor da moto usava uma camisa de mototáxi e o carona uma camisa de time. Ambos seguiam em alta velocidade no sentido Curuçambá-Distrito Industrial.

Os agentes relataram que teriam dado ordem de parada à dupla, mas não foram obedecidos. Então teriam iniciado uma perseguição. O carona, que seria Davi, estaria com uma arma de fogo e teria apontado para a viatura. Neste momento, os agentes dispararam contra a dupla e acabaram atingindo o carona. Ao ver o comparsa ferido, o condutor da moto, Wagner, parou o veículo e se entregou. Ele estava com um simulacro de pistola. Já Davi tinha sob sua posse uma espingarda tipo garrucha, de fabricação caseira.

Segundo testemunhas, mesmo ferido, Davi teria descido sozinho da moto e se jogado no chão. Os policiais acionaram uma ambulância e encaminharam o suspeito para a UPA. Após receber os primeiros socorros, ele foi transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, mas acabou vindo a óbito no caminho. Quanto a Wagner, na Seccional do Distrito Industrial ele foi reconhecido pela vítima, o proprietário do estabelecimento comercial. Os agentes apresentaram o material apreendido com os assaltantes, entre os quais o simulacro, a arma caseira, a quantia de R$ 148,85 e dois aparelhos celulares. O suspeito foi autuado e ficará à disposição da Justiça.