​‘Asfalto Por Todo o Pará’: distrito de Outeiro ganha 18 quilômetros de pavimentação

O distrito de Outeiro, em Belém, vai ganhar 18 quilômetros de pavimentação por meio do programa “Asfalto Por Todo o Pará”, do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O investimento é de aproximadamente R$ 18 milhões de reais, oriundos do Tesouro Estadual. Do total de asfaltamento previsto, cerc​​a de quatro quilômetros estão sendo executados nas ruas Alegre, Esperança, Santa Luzia, na travessa Guarujá - trecho 1 e 2 - e na avenida Jader Barbalho. Os serviços irão assegurar o desenvolvimento estrutural e a mobilidade urbana para a população.

As obras nessas vias foram iniciadas recentemente com a ordem de serviço assinada em maio deste ano e, atualmente, os serviços executados são de limpeza e movimento de terra. O projeto trará mais infraestrutura, possibilitando segurança viária, vias sinalizadas e mais qualidade de vida para os moradores.

“O programa ‘Asfalto Por Todo o Pará’ vem trazendo uma série de avanços na infraestrutura do distrito de Outeiro. Com ele, estamos melhorando as ruas e a qualidade de vida de quem mora aqui, buscando sempre garantir condições dignidades e qualidade de vida. Ressalto também que o Governo do Pará e a Seop estão realizando uma série de investimentos neste distrito através do programa”, destacou Ruy Cabral, secretário de Obras do Estado.

Em abril deste ano, o Governo do Pará entregou 8,5 quilômetros de ruas asfaltadas e segue também com serviços no conjunto Newton Miranda ao longo de 5 quilômetros de extensão nas ruas 1º de setembro, Piçarreira, Nova República e Adnilton Amorim.

“Asfalto Por Todo o Pará”

O programa tem sido fundamental para a população do estado já que por meio dele, o Governo do Estado executa serviços de pavimentação, drenagem, terraplenagem e sinalização nas vias públicas dos municípios em suas 12 Regiões de Integração.