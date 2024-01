Árvore de grande porte cai no bairro do Marco após forte chuva, em Belém

Uma mangueira de grande porte caiu após a forte chuva que atingiu Belém, na tarde desta sexta-feira (5). O vegetal, que estava localizado no meio fio da Avenida João Paulo II, no bairro do marco, esquina com a Curuzu, ficou jogado entre a calçada e a pista, causando lentidão no trânsito da área. A polícia Militar está no local auxiliando no fluxo de veículos.

