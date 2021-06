Após ocorrências de assaltos, Parque do Utinga ganha reforço na segurança

Após a ocorrência de pelo menos dois assaltos dentro do Parque do Utinga em um intervalo de pouco mais de uma semana, o local ganhou reforço nas ações de segurança pública. A partir deste final de semana, dois quadriciclos doados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup), serão empregados para facilitar as rondas realizadas dentro do parque.

"Estamos disponibilizando dois veículos pequenos e tracionados para facilitar a atuação dos policiais militares que realizam as rondas dentro e no entorno do parque. Nosso objetivo é reforçar a segurança e equipar nossos agentes para que possam atuar de forma mais ágil e eficiente dentro do parque", destacou o secretário Adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas.

A ação faz parte de uma operação direcionada às imediações e também para a área interna do Parque Estadual, que contará ainda com o vigilância através das câmeras de videomonitoramento da Segup instaladas no Centro Integrado de Operações (Ciop) que passarão a ser monitoradas e operadas por policiais dentro do CPA (Comando de Policiamento Ambiental).

Segundo o Governo Estadual, o Parque também contará com um reforço no efetivo de policiais militares para garantir maior segurança e ostensividade. "Nossas equipes estão preparadas para atuar dentro do parque e garantir maior segurança e tranquilidade aos frequentadores. Todas as ações estão sendo voltadas para que possamos combater a ação de pessoas contumazes na prática de delitos contra o patrimônio público e privado e a integridade física dos cidadãos, mantendo a ordem social dentro do parque que hoje é um dos pontos de maior procura pelos belenenses para o entretenimento ao ar livre, em grupo de família ou de amigos", concluiu o Cel Alexandre Mascarenhas.

Dois assaltos em pouco mais de uma semana

Pouco mais de uma semana depois de duas mulheres terem sido assaltadas dentro do parque, mais três vítimas foram alvos de assaltantes. No dia 4 de junho, a fotógrafa Marilinda Barros, que estava trabalhando no parque, assistente e uma cliente foram rendidas por quatro homens armados com pedaços de pau. Eles roubaram todos os equipamentos da fotógrafa, além dos celulares das vítimas, e depois entraram no mato e fugiram.

No total, foram roubadas duas câmeras e cinco lentes profissionais, com valor superior a R$ 15 mil, além de três celulares.

Já no último dia 27 de maio, a advogada Yanê Amoras Lima e uma amiga também foram assaltadas no local. Na ocasião, as vítimas chegaram a procurar os suspeitos pela mata, junto com policiais militares, mas eles não foram encontrados.

Os assaltantes levaram o celular de Yanê, dois cartões de crédito, a carteira de motorista e a chave da casa da vítima.