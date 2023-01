Alerta: dois bares de Belém são fechados durante ação de prevenção a incêndios

Dois bares de Belém tiveram atividades suspensas durante uma ação de prevenção a incêndios em bares, casas noturnas e outros estabelecimentos na madrugada da última sexta-feira (27). A operação fiscalizou as condições dos equipamentos de combate a incêndio de vinte estabelecimentos - dentre eles, oito foram notificados e um foi advertido.

A ação integrada foi coordenada pelo Centro de Atividades Técnicas (CAT) do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), com apoio da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) e Diretoria Estadual de Polícia Administrativa (Depa) da Polícia Civil.

Segundo o delegado Magno Costa, diretor da Depa, é de fundamental que a empresa cumpra com todas as normas previstas para conseguir no Alvará. “Importância que os estabelecimentos estejam de posse do Alvará da Polícia Civil, pois ele é um dos documentos que legitima se o estabelecimento está em plenas condições para funcionamento, armazenamento e comércio de produtos”, pontuou.

Durante as orientações, os proprietários foram pontuados sobre as determinações da Lei Nº 13.425, de 30 de março de 2017 (conhecida “Lei Kiss”), criada em alusão ao trágico incidente na “Boate Kiss”, em 27 de janeiro de 2013, que matou 242 pessoas e deixou 636 sobreviventes.

As diligências devem continuar ainda ao longo desse ano de 2023, firmando a parceria entre os órgãos licenciadores e fiscalizadores do estado e municípios.