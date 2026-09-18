alça viária tem congestionamento após kombi pegar fogo e 2 caminhões quebrarem, em marituba

A Alça Viária, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, registra um grande congestionamento na tarde desta sexta-feira (18). Segundo as primeiras informações, uma Kombi pegou fogo e ficou completamente destruída, enquanto dois caminhões apresentaram problemas mecânicos e permanecem parados na pista.

As ocorrências foram registradas em frente ao Batalhão de Polícia Rodoviária. O congestionamento afeta os dois sentidos da via. A Kombi ficou destruída após o incêndio no sentido Marituba-Acará. Já os dois caminhões com problemas mecânicos estão parados no sentido Acará-Marituba.

Uma ambulância está no local, mas, até o momento, não há informações sobre possíveis vítimas. As circunstâncias das ocorrências e a situação do trânsito ainda devem ser esclarecidas pelas autoridades.

A Polícia Militar do Pará informa que o veículo teve um super aquecimento, que resultou no incêndio. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e controlou as chamas. Ninguém ficou ferido.