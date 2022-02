Advogado de médico paraense acusado de exercício ilegal diz que acusações são equívocos

O advogado Arnaldo Ramos, contratado para defender o médico Leandro Augusto Alves Oliveira - preso em Marabá no dia 25 de janeiro deste ano, após a morte de um paciente durante uma endoscopia -, declarou que as acusações contra seu cliente se baseiam em "vários equívocos”. Além de afirmar que o médico tem diploma de medicina comprovado, Arnaldo declarou que "as narrativas investigativas estão totalmente dissociadas da verdade real". As informações são do portal Zé Dudu.

Após a prisão, em flagrante, feita ainda no local onde o paciente veio à óbito, Leandro Augusto Alves Oliveira foi acusado de falso exercício da Medicina, por ter supostamente falsificado um documento que atestava a conclusão dele em outras fases do curso de Medicina. Porém, dois dias depois ele foi liberado após audiência de custódia.

O advogado esclarece que Leandro possui diploma de medicina outorgado por uma faculdade nacional reconhecida pelo Ministério da Educação e inscrição válida do Conselho Regional de Medicina. Sobre as denúncias feitas posteriormente à prisão de seu cliente, Arnaldo disse que, se a ação penal for aberta, irá provar que as narrativas estão totalmente fora da verdade. Segundo ele, "todas as ações de investigação foram inquisitivas, sem o contraditório e ampla defesa, logo são passíveis de sofrer modificações no momento oportuno".

Novo Boletim de Ocorrência acusa médico de desrespeito à decisão judicial

Um boletim de ocorrência registrado na manhã desta sexta-feira (11) denunciou que Leandro ignorou decisão judicial expedida no dia 3 de fevereiro de 2022, pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial, Elaine Neves de Oliveira, que afastou Leandro Augusto Alves Oliveira do quadro societário da Clínica DI Saúde e também de ingressar nas dependências da empresa enquanto transcorrer o julgamento do mérito.

A decisão atendeu a pedido feito por outros dois sócios de Leandro Oliveira na DI Saúde - Bruno de Freitas Turiel e Rafael Moraes Rosa da Cunha -, que ingressaram com uma “Ação de Exclusão de Sócio”, por meio de uma Tutela de Urgência, por suspeitarem da falsa documentação sobre a formação de Leandro.

O acesso de Leandro à clinica, flagrado pelas câmeras de segurança do local, teria ocorrido por volta das 7h. Pelo descumprimento da ordem judicial, que impõe medidas cautelares, o médico poderá perder a prerrogativa de aguardar o término das investigações em liberdade e retornar para o Centro de Triagem Masculino de Marabá (CTMM).

As imagens deverão ser anexadas ao processo pela defesa de Bruno Turiel e Rafael Cunha. O prazo de conclusão da investigação que apura a responsabilidade do mpedico na morte do paciente Luiz Ribeiro da Silva deverá ser prorrogado, pois são necessários laudos periciais que atestem a causa do óbito. Os exames foram enviados para o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC), em Belém, e ainda receberão o parecer do delegado Márcio Maio, responsável pelo caso.

Já quanto à investigação sobre o uso de diploma falso e exercício ilegal da medicina, o delegado Márcio Maio, ouvido pelo portal Debate Carajás, afirmou que a Polícia Civil só vai se pronunciar quando da conclusão do inquérito.