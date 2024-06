Adolescentes desaparecidas em Belém: imagens de câmeras no Ver-o-Rio estão sendo analisadas, diz GMB

As imagens do circuito de vigilância no Complexo do Ver-o-Rio, em Belém, onde três adolescentes foram vistas pela última vez no domingo (2), estão sendo analisadas pelo Sistema Integrado de Videomonitoramento (SIM), da Guarda Municipal (GMB). O espaço, localizado na avenida Marechal Hermes, no bairro do Umarizal, recebe rondas periódicas, além de contar com a presença de quatro câmeras de 360 graus, que funcionam 24h, segundo a GMB. As três jovens procuradas foram identificadas como Adrielly Camila dos Santos, 17 anos, Manuelly dos Santos e Evelin Micaela Pereira, ambas de 13 anos. As circunstâncias do desaparecimento das garotas ou se elas se conheciam, não foram reveladas pela polícia.

A Guarda Municipal de Belém comunicou também que as imagens do circuito “ ainda não foram solicitadas pela Polícia Civil”, mas que, mesmo assim, estão sendo examinadas pelo SIM. "Se forem detectadas imagens das adolescentes no local serão disponibilizadas à Polícia Civil”, disse a GMB, em nota.

Procurada pela reportagem, a Fundação Papa João XXIII (Funpapa) lamentou o sumiço das adolescentes e informou que todas as providências foram tomadas, de acordo com o protocolo de atendimento do serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente.

"Após a evasão das adolescentes foram realizados todos os procedimentos necessários, comunicando ao sistema de justiça e aos órgãos de segurança pública, que já iniciaram a divulgação, investigação e busca das adolescentes. A Funpapa informa, ainda, que segue em contato direto com a delegacia responsável pelo caso neste momento”, informou a Funpapa.

Ajude a polícia

Adrielly Camila

Adrielly Camila dos Santos, de 17 anos, está desaparecida desde o domingo, 2 de junho. (Imagem: Polícia Civil)

Manuelly dos Santos

Manuelly dos Santos, de 13 anos, está desaparecida desde o domingo, 2 de junho. (Imagem: Polícia Civil)

Evelin Micaely

Evelin Micaela Pereira, de 13 anos, está desaparecida desde o domingo, 2 de junho. (Imagem: Polícia Civil)