Adolescentes atropelados em Ananindeua: familiares bloqueiam trecho da BR-316; vídeo

Manifestantes interditaram um trecho da rodovia BR-316, em Ananindeua, nas proximidades de uma faculdade particular, no sentido Marituba-Belém, na tarde desta quarta-feira (5). A manifestação é feita por familiares e amigos de um dos adolescentes que foi vítima de atropelamento no último sábado (1º), no bairro do Coqueiro.

Policiais militares e equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para viabilizar a negociar a liberação da via. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o trânsito totalmente parado na via, já que os condutores que passam no local não possuem opção para desviar. Os manifestantes atearam fogo em pedaços de madeira. Informações preliminares de manifestantes dão conta de que não há previsão para liberação da via.

Relembre o caso

Um acidente deixou duas crianças feridas na noite do último sábado (1º), no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Segundo informações do 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), elas brincavam na rua quando foram atropeladas no Conjunto Guajará I, WE 68.

O motorista foi apresentado na Seccional da Cidade Nova e, posteriormente, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de alcoolemia. A reportagem segue apurando o caso.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)