Adolescente mantido em regime de trabalho análogo à escravidão é resgatado em Uruará

Um adolescente de 17 anos, mantido em condições de trabalho análogas à escravidão, foi resgatado em uma fazenda na zona rural de Uruará, município da região sudoeste do Pará. No local, foram apreendidas armas de fogo e motosserras e um homem foi encontrado amarrado pelas costas e deitado no chão. O resultado da ação policial foi divulgado na última quarta-feira (1º). As informações são do Plantão 24 Horas News.

A denúncia chegou à Polícia Civil através da mãe do menor. Segundo ela, o jovem estaria sendo mantido em trabalho análogo à escravidão na fazenda localizada no Chapadão, a aproximadamente 20 km do centro da cidade. A denúncia ainda apontou que o adolescente estaria sendo impedido de sair do local sob ameaça do dono da fazenda. A mãe já teria enviado duas pessoas para resgatar o menor, mas recebeu o recado de que “quem fosse à fazenda buscar o adolescente, seria morto”.

Diante da denúncia a equipe policial foi até a fazenda para fazer o resgate do jovem. Chegando à propriedade, os policiais encontraram o adolescente e dois amigos que foram buscá-lo, além de outros trabalhadores, inclusive duas meninas menores de idade, e um indivíduo amarrado pelas costas e deitado no chão. Ainda no local, foi encontrado um casal suspeito de participação em um assalto no dia anterior.

Em seguida, o responsável pela fazenda chegou ao local e autorizou a equipe policial a adentrar na residência, onde foram encontrados duas espingardas, uma arma de fogo caseira, duas motosserras e munições, e mais duas espingardas na posse de um dos trabalhadores. Já na área externa, havia uma moto, que, segundo as investigações, era usada pelo casal para fazer assaltos na cidade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou à Polícia Civil informações sobre a prisão dos suspeitos e aguarda um posicionamento.