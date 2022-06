Adolescente, em cárcere pelo ex-companheiro, se salva após enviar SMS à mãe

Uma adolescente, 17 anos, e a filha, de um ano, conseguiram se salvar de um cárcere, mantido pelo ex-companheiro de 29 anos, após enviar uma mensagem de texto à mãe. O caso aconteceu em Goiânia (GO). No texto, a jovem informou que o homem não a deixava sair há dias e ameaçou de morte se alguém as tirassem de lá.

A mãe da moça acionou a polícia. "Vai chegar eu com a polícia logo, viu? Calma e apaga a mensagem", diz mensagem da mãe, em resposta. As informações são do UOL. A delegada responsável pelo caso, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM), Priscila de Souza, disse que a jovem "aproveitou de um descuido do autor e conseguiu acesso à internet do celular para mandar mensagem para a mãe".

O casal ficou junto por oito meses. Em relato à polícia, a jovem afirmou que o homem era violento, possessivo e não aceitava o término da relação. Mãe e filha ficaram trancadas em um quarto. Tinham acesso à alimentação e ao banheiro.

O homem foi preso em fragrante e autuado por ameaça, injúria e cárcere privado. O autor negou a versão contada pela jovem, mas não teve direito a fiança. A identidade do suspeito segue em segredo de justiça.