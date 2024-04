Adolescente desaparece em rio após acidente entre rabetas no Marajó

Um adolescente caiu em um rio e desapareceu após a rabeta que ele estava se envolver em um acidente com outra embarcação de pequeno porte na noite de segunda-feira (1), nas proximidades do município de Anajás, no Marajó. Desde que foram informados sobre o acidente, agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros Civis iniciaram as buscas.

Segundo as informações iniciais, tudo ocorreu por volta de 21h da noite em uma área que fica há cerca de 10 minutos de lancha do centro do município. As duas embarcações de pequeno porte, comumente usadas por moradores da região dos rios para a locomoção, colidiram no meio do rio. O adolescente caiu na água e a outra pessoas que estava conduzindo a outra rabeta sobreviveu.