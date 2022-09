Adolescente desaparece após nadar em balneário de Marabá

Um adolescente de 16 anos de idade, identificado como Pedro Henrique Pereira, desapareceu na última segunda-feira (16), por volta de 14h, nas águas do Balneário da Mocinha, no município de Marabá, no sudeste do Pará. O jovem sumiu após tentar atravessar o rio, enquanto nada com os amigos. Com informações do site Correio de Carajás.

Fernando Pereira, pai de Pedro, contou que o filho costuma nadar com os amigos depois de sair da oficina mecânica onde trabalhava com o genitor. Colegas do adolescente contaram que ele chegou a reclamar de câimbra e começou a pedir ajuda, se debatendo no meio da travessia. O grupo teria ido até seu encontro para ajudá-lo, mas, na tentativa, e no desespero de se salvar, Pedro agarrava os amigos e os puxava involuntariamente para o fundo.

Os amigos de Pedro também disseram que a situação ficou ainda mais complicada por conta da forte correnteza do rio. Segundo eles, Pedro teria afundado, não retornando mais à superfície. Conforme o depoimento da família, após o ocorrido, os amigos foram até a casa dos pais do jovem e avisaram a mãe, Cintia Oliveira, sobre o que havia acontecido.

Cintia disse que foi informada, por volta das 15h, sobre o desaparecimento do filho, e disse que os amigos de Pedro ligaram rapidamente para o Corpo de Bombeiros. A mãe do jovem contou ainda que os bombeiros só puderam procurar superficialmente o adolescente. Eles teriam afirmado que não dava para fazer as buscas nas profundezas do rio pela falta de mergulhadores e equipamentos em Marabá, principalmente, porque a profundidade do balneário é estipulada em 15 metros.

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil para ouvi-los sobre o caso e aguarda um retorno.