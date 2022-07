Adolescente de 13 anos é encontrada morta às margens da rodovia Transamazônica

O corpo de uma adolescente de 13 anos foi encontrado, na última terça-feira (5), às margens da rodovia federal Transamazônica, na entrada da vila do Distrito Alvorada, município de Uruará, no sudoeste do Pará. O cadáver foi localizado por moradores da vila, que detalharam ainda que a adolescente possuía sinais de ter sido assassinada. Além disso, a garota teria sido localizada nua e carbonizada. Com informações do site Folha do Progresso.

A Polícia Civil foi informada do fato e acionou o Instituto Médico Legal (IML) de Altamira, distante a quase 200 km de Altamira, para realizar a perícia e remover o corpo. A polícia conseguiu identificar a adolescente e apurar que ela seria usuária de entorpecentes. Porém, somente a investigação poderá esclarecer se esse fato pode ter motivado a morte da adolescente.

Também segundo a polícia, a adolescente estaria desaparecida desde o último sábado (2). Nenhum suspeito de envolvimento com o crime foi preso até o momento. A polícia pede para que a população ajude a elucidar o caso, denunciando qualquer informação ao número 181 (Disque-Denúncia).