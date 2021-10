Adolescente assalta e é baleado no braço e nas costas na zona rural de Parauapebas

Uma guarnição do 23° Batalhão de Polícia Militar, em Parauapebas, foi chamada por volta das 19h20, de quarta-feira (29), para averiguar uma tentativa de homicídio na Rua Airton Senna, na Vila Palmeiras I, zona rural do município no sudeste do estado. Com informações do site Zé Dudu.

A vítima era um adolescente de 17 anos de idade. Mas, no local, os militares souberam que, a princípio, o adolescente teria assaltado uma pessoa que decidiu fazer justiça com as próprias mãos. A polícia investiga o paradeiro do autor da tentativa de homicídio.

Os agentes encontraram o adolescente baleado, no quintal de uma casa da Vila Palmares I. Ele foi atingido por tiros em um dos braços e nas costas. Um dos tiros perfurou um dos pulmões. O estado dele era grave, quando a polícia o encontrou.

Acionado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi quem levou o jovem para o Pronto Socorro do Hospital Municipal de Parauapebas. Os policiais militares realizaram rondas pelo local e pediram informações a populares, mas não conseguiram localizar o autor dos disparos.

A equipe da Polícia Civil também esteve na Vila e realizou os primeiros levantamentos de praxe da investigação para chegar até o autor dos disparos. As informações preliminares são fragmentadas e não explicam onde exatamente o adolescente teria tentado assaltar o autor dos tiros, se na própria zona rural ou na área urbana. As pessoas dão informações desencontradas.

Mas, a polícia confirmou que não houve registro de Boletim de Ocorrência sobre qualquer assalto cometido com a descrição do jovem atingido à bala.