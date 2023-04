Acusado de tentativa de homicídio é morto em confronto com a polícia em São Miguel do Guamá

Um homem, identificado como Manoel Barros Nascimento, conhecido pelo apelido “Careca”, foi morto em confronto com a polícia, na manhã deste sábado (15), no município de São Miguel do Guamá, nordeste do Pará. Alvo de mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, ele reagiu à abordagem policial e foi alvejado.

O caso ocorreu por volta das 06h deste sábado. Duas equipes do grupamento Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) participaram da ação no Ramal do Carrapatinho, comunidade Matapi, zona rural de São Miguel do Guamá.

Ao perceber o cerco policial, “Careca” teria saído de sua residência já com a arma de fogo em mãos e atirado contra os policiais civis e militares, que reagiram, baleando o suspeito. Ele ainda foi socorrido pelos agentes e levado ao Hospital Municipal de São Miguel do Guamá, mas não resistiu.

Com o acusado, foi apreendida uma pistola de uso exclusivo das forças de segurança. Ele também era investigado pela prática de tráfico de drogas e homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou informações sobre o registro do caso às polícias Civil e Militar, e aguarda um retorno.