Acusado de homicídio e estupro, 'Maníaco do Tauá' é preso na região metropolitana de Belém

Conhecido como "Maníaco do Tauá", Benedito Marinho foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (3) em Santo Antônio do Tauá, na região metropolitana de Belém. Ele tinha um mandado de prisão temporária em aberto pelos crimes de estupro e homicídio qualificado, que foi cumprido por agentes da 3ª Região Integrada de Segurança Pública do Guamá (3ª RISP) - Superintendência Regional do Nordeste do Pará (Zona do Guamá). A prisão ocorreu por volta das 12h30, no ramal da comunidade São Paulo, na zona rural do município.

Foram policiais da equipe de Vigia, composta pelos investigadores Marcos e pelo delegado Jefferson Ribeiro, que também preside o inquérito policial, que deram cumprimento ao mandado de prisão temporária e de identificação criminal com coleta de material genético. A ação faz parte da "Operação Help".

Benedito é acusado de matar e violentar uma mulher, cujo corpo foi encontrado no dia 2 de junho de 2018. Na ocasião, a vítima foi achada morta em um matagal, às margens do ramal da comunidade São Paulo. O local, inclusive, foi o mesmo em que o agressor foi preso, no início desta tarde, quase três anos depois de cometer o crime.

A mulher foi encontrada sem roupas e com perfurações no abdômen. Exames constataram a presença de conjução carnal, o que levou a investigação policial a crer que o acusado a matou para assegurar a impunidade do crime. As diligências investigativas continuaram ao longo de dois anos e 8 meses, conduzidas pelo investigador Renato e os delegados Felipe Ferreira e Jefferson Ribeiro.

Benedito Marinho ganhou o apelido de "Maníaco do Tauá" pela suspeita de já ter cometido um crime semelhante, no dia 29 de novembro de 2013. Ele também é apontado como autor de ataques antigos e recentes a mulheres, nas imediações do quilômetro 5 da rodovia estadual PA-242, zona rural da cidade. "O primeiro caso está confirmado. Os outros são suspeitas. São ataques com as mesmas características e no mesmo espaço, próximo à casa dele. Então partimos do pressuposto que ele também seja o autor desses crimes", detalhou Ribeiro.

Segundo ele, se confirmada a autoria de Benedito em relação aos outros crimes, é possível perceber que ele não agia de forma aleatória, mas "estudava" o comportamento das vítimas antes dos ataques. "Tinha uma cautela em relação a observar a rotina da vítima e depois realizar a investida. Em alguns (ataques) não ficou claro a finalidade, porque ele não conseguiu concretizar o ato. Um ataque recente nas imediações mostra que ele tinha uma ação numa ocasião oportuna. Ele teria tentado derrubar uma mulher, que sempre passava no local, de uma motocicleta", detalhou o delegado.

O acusado e a esposa dele foram ouvidos pela Polícia Civil. Após a coleta do material genético, Benedito passará por um exame de lesão corporal e, sem seguida, será encaminhado para o Sistema Penitenciário.

Outras vítimas do agressor podem e devem denunciar o crime às autoridades policiais, na Delegacia de Santo Antônio do Tauá. "Pedimos que testemunhas e vítimas, que tenham informações sobre o crime, levem o caso ao conhecimento das autoridades para que consigamos dar andamento às investigações", reforçou o presidente do inquérito.

A ação contou também com o apoio de representantes do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e do Poder Judiciário do município.