Acidente envolvendo viatura da Seap deixa duas pessoas feridas no bairro do Marco, em Belém

Um acidente envolvendo uma viatura da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e dois passageiros numa moto foi registrado, na tarde desta quarta-feira (28), na avenida Almirante Barroso, perto da Doutor Freitas, bairro do Marco, em Belém. De acordo com motoristas, o piloto do veículo de duas rodas era motociclista de aplicativo e levava uma mulher na garupa, quando supostamente pretendia realizar uma conversão ilegal da Almirante para a Doutor Freitas.

Foi durante essa suposta manobra que o automóvel da Secretaria acabou os atingindo. O automóvel oficial ainda tentou desviar do impacto e acabou batendo na parte da grade de proteção da ciclovia. As duas vítimas foram socorridas, mas não foi divulgado o estado de saúde delas.

Um funcionário de uma loja, que fica na esquina onde aconteceu o caso, conversou com a reportagem. Ele contou que a passageira da moto ficou ferida gravemente na cabeça, na barriga e na perna. A motocicleta envolvida na colisão foi colocada no estabelecimento para que os familiares do piloto pudessem buscá-la.

Um curto vídeo compartilhado nas redes sociais mostra a situação logo após o ocorrido. O registro também mostra algumas pessoas ajudando a mulher que ficou caída na via.

A reportagem de O Liberal solicitou um posicionamento da Seap sobre o caso e aguarda retorno.