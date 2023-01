Acidente envolvendo dois veículos deixa dois mortos na BR-316, em Castanhal

Um acidente de trânsto envolvendo dois veículos resultou na morte de dois homens nesta segunda-feira (2) na altura do quilômetro 72 da rodovia BR-316, perto da fazenda Três Marias, em Castanhal, nordeste paraense. As vítimas, que não foram identificadas, estavam dentro de um Citroen C3, junto com mais uma mulher. Ela chegou a ser socorrida com vida, enquanto os outros ocupantes morreram no local e ficaram presos nas ferragens do carro. Ainda não se sabe como o acidente ocorreu.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu o caso junto com o Batalhão Rural da Polícia Militar (PM).

Segundo a PM, duas mulheres ocupavam um Toyota Etios. Elas ficaram feridas, mas sem gravidades. As autoridades não divulgaram o estado de saúde da mulher socorrido do Citroen.

Segundo acidente em um mês

No dia 3 de dezembro, outro acidente foi registrado perto da BR-316, em frente à fazenda Três Marias, mas dessa vez no km 70. A colisão entre dois caminhões terminou com duas mortes. As vítimas eram o condutor e o passageiro de um dos veículos envolvidos na tragédia.