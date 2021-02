Acidente entre moto e carro deixa casal ferido

Um acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (18) por volta das 14h, no cruzamento da avenida Principal com a Primeira Travessa, e deixou um casal ferido. Testemunhas relataram que o Fiat Palio seguia rumo ao bairro Pérola e a moto Fan 150 no sentido centro do residencial Viva Itaituba. O motorista do Palio avançou a preferencial e atingiu a motocicleta, ferindo os ocupantes da moto. O homem e a mulher foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

O piloto da moto apresentou várias escoriações pelo corpo e chegou a desmaiar. A mulher foi levada para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI) com fortes dores na perna direita.

Segundo testemunhas, o motorista do carro teria quase batido em outros veículos estacionados em uma travessa próxima, pouco antes de atingir a moto do casal. Ainda conforme relatos de transeuntes, o condutor do Pálio afirmou, logo após a colisão, que buscaria ajuda, mas não retornou.

Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e informou que faria rondas na cidade para localizar o carro e o suspeito de ter provocado o acidente. Até então, não há notícias da prisão dele.