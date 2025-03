Acidente entre moto e bicicleta termina com morte em Ananindeua

Um homem, de nome ainda não revelado, morreu em um acidente de trânsito entre uma motocicleta e uma bicicleta na manhã desta sexta-feira (14/3), na Avenida Independência, em Ananindeua, na Grande Belém. Ainda não há mais detalhes de como o sinistro aconteceu.

Nas redes sociais, um vídeo do caso foi compartilhado. Pelas imagens, é possível ver a vítima, vestida com uma camisa escura e bermuda, jogada na via e rodeada de curiosos.