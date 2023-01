Abordagem violenta contra artistas do rap: GMB afasta agentes envolvidos no caso em Belém

A Corregedoria da Guarda Municipal de Belém (GMB) informou, na tarde deste sábado (21), que afastou preventivamente os agentes da corporação que foram flagrados abordando, de forma truculenta, dois artistas paraenses do rap, Thiago Gomes e Marcos Foroh, na praça Santuário, no bairro de Nazaré. O caso ocorreu na tarde de quinta-feira (19).

De acordo com a administração do órgão de segurança, os guardas municipais foram retirados de suas atividades operacionais até que a investigação seja concluída.

A determinação foi feita pelo prefeito Edmilson Rodrigues ao comando da GMB, pedindo uma apuração rigorosa sobre a detenção e condução de Thiago pelos guardas. O motivo da abordagem contra a vítima seria uma denúncia de uso de drogas na praça.

A Prefeitura de Belém reiterou que prima pela responsabilidade, justiça e respeito aos direitos humanos, em todas as áreas da administração, o que inclui o reforço ao papel cidadão da Guarda Municipal.

“Não sou bandido”, disse uma das vítimas da abordagem

Nas redes sociais, Thiago contou tudo o que passou na ação da GMB. Ele explicou que não estava sob posse de nenhum tipo de armamento e entorpecente. O rapaz teme que algo pior aconteça com a família dele.

"Durante a abordagem, procedimento normal, perguntaram se tínhamos passagem pela polícia e, automaticamente, nós respondemos que éramos artistas. Nada foi encontrado com a gente, nenhuma arma, nenhuma droga. Durante a abordagem, um guarda disse que ia me levar preso e eu me desesperei, porque eu não tinha feito nada de errado eu tava rimando com o Markinhos", disse Thiago.

Ainda no relato, Thiago disse: "eu fui algemado em praça pública, fui tratado que nem lixo, colocaram o joelho no meu pescoço e também forçaram meu braço com a algema. Um guarda sacou a arma pra mim e eu não tento reagir. Na base da força, eu fui preso e levado para delegacia e acompanhei todo o procedimento de papelada algemado. Eu só peço que Deus proteja minha família e meus amigos para que o pior não aconteça! Eu sou artista, eu não sou bandido! Não merecia passar por isso!".