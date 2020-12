Mais uma ocorrência de um ônibus que pegou fogo na capital paraense assustou passageiros, motoristas e pedestres ontem, 30, por volta de meio-dia. Um veículo que integrava a frota da empresa Belém Rio Transporte LTDA ficou totalmente destruído após ser consumido pelas chamas em frente à estação Tapanã do BRT, na avenida Augusto Montenegro. Rapidamente, os registros do incidente ganharam as redes sociais e aplicativos de mensagens e foram compartilhados massivamente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 13h e atendeu a ocorrência. No local, os militares iniciaram o apagamento das chamas e finalizaram com o rescaldo, quando apenas os pequenos focos de incêndio remanescentes são combatidos. Apesar da rapidez com que o fogaréu consumiu o veículo, não houve vítimas ou feridos. Não há informações do que teria iniciado o problema.

O incêndio ocorreu próximo à rodovia Mário Covas e causou grande transtorno também na avenida Augusto Montenegro e rodovia do Tapanã, com um intenso engarrafamento que se formou nas adjacências por conta do problema.

A redação integrada de O Liberal pediu notas à Semob e à empresa Belém Rio para comentar o ocorrido e os motivos do incêndio e aguarda retorno.