Uma mulher em trabalho de parto deu à luz dentro de um carro de aplicativo na manhã de ontem, 7, no bairro da Pedreira, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, o chamado inusitado foi realizado pelo próprio motorista, que seguia com a grávida para uma unidade hospitalar. A ocorrência foi atendida por policiais do 1º Batalhão, que realizaram o parto de emergência dentro do veículo.

Além dos três policiais militares que atuaram diretamente no parto, a ação contou também com a solidariedade dos condutores de outros veículos que atenderam a ordem de parada em meio ao congestionamento formado na avenida Pedro Miranda. Tudo para facilitar o nascimento da pequena Emilly.

Bastante agitada por conta da situação, a mulher foi acalmada pelos militares, enquanto desenrolavam o cordão umbilical do pescoço da criança. Depois de alguns instantes de concentração máxima, os agentes conseguiram realizar o parto de forma segura e a recém-nascida veio ao mundo.

A soldado Brenda Aparecida, que atua no Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam), falou sobre a emoção de ter ajudado uma criança a nascer. "Ter ajudado no nascimento dessa criança foi a coisa mais linda e emocionante que aconteceu na minha vida. Infelizmente não foi nas melhores condições. Estava muito quente e apertado dentro do carro, mas no final, deu tudo certo", declarou.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU) 192 também foi acionada para socorrer mãe e a bebê. Elas foram encaminhadas ao hospital Santa Casa de Misericórdia onde permaneciam em observação até a tarde de ontem, 7, e sem risco de morte.