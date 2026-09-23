VÍDEO: Gata paraense fica hipnotizada ao assistir desenho 'Sealook' com cores que pets conseguem ver

É cada vez mais comum encontrar vídeos de gatos assistindo televisão nas redes sociais. Alguns ficam concentrados diante da tela, acompanhando desenhos, vídeos de outros animais ou imagens em movimento. Mas será que os felinos realmente conseguem enxergar o que aparece na TV?

Uma gata laranja chamada Sunny ganhou a atenção ao aparecer concentrada assistindo ao desenho animado ‘Sealook’, que ficou famoso por ter sido produzido exatamente com as tonalidades que os gatos enxergam com prefeilção. A cena mostra a felina acompanhando as imagens e acompanhando todos os movimentos dos personagens; veja:

O interesse de Sunny não é tão incomum. Alguns gatos demonstram curiosidade por programas, vídeos e animações que apresentam movimentos constantes, sons e cores que conseguem perceber com mais facilidade.

Como os gatos enxergam as cores?

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os gatos não enxergam o mundo apenas em preto e branco. A visão dos felinos permite identificar algumas cores, mas de uma maneira diferente da visão humana.

Os gatos têm maior facilidade para perceber tonalidades como azul e amarelo, enquanto outras cores podem parecer menos intensas para eles. Por isso, animações que utilizam determinadas combinações de cores e bastante contraste podem chamar mais atenção dos animais.

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Além das cores, o movimento é um dos principais elementos que podem despertar o interesse de um gato. Isso acontece porque a visão dos felinos é adaptada para identificar movimentos, uma característica importante para animais que possuem comportamento de caça.

Por que ‘Sealook’ pode chamar a atenção dos gatos?

O desenho apresenta personagens em movimento e cenas visualmente simples, características que podem ser interessantes para os pets. O que pode prender sua atenção são os movimentos, contrastes, formas, sons e mudanças na tela.

Assim, enquanto o tutor acompanha o desenho pelo enredo, o gato pode estar interessado principalmente nos estímulos visuais apresentados pela animação.

Quais desenhos os gatos podem enxergar?

Não existe um único tipo de desenho que funcione para todos os gatos. Cada animal possui suas próprias preferências e pode reagir de maneira diferente diante da televisão. Vídeos e animações com algumas características podem, no entanto, despertar mais curiosidade nos felinos, como:

Cores que os gatos conseguem perceber com maior facilidade, como azul e amarelo;

que os gatos conseguem perceber com maior facilidade, como Imagens com bastante contraste;

Objetos pequenos se movimentando pela tela;

Animações com movimentos rápidos ou repetitivos;

com movimentos rápidos ou repetitivos; Vídeos de pássaros , peixes e outros animais;

, peixes e outros animais; Sons que chamem a atenção dos felinos.

Também existem conteúdos produzidos especificamente para gatos, com imagens de animais, brinquedos e objetos em movimento. Eles podem ser utilizados como uma forma de entretenimento, desde que o tutor observe a reação do pet. Apesar de alguns animais ficarem bastante concentrados diante da tela, outros simplesmente não demonstram interesse.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)