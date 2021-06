Veja detalhes sobre olhar de culpa, problemas de uma gestação de muitos fetos e alergias

Olhar de culpa

Você pode ter sido muito injusto com seu cão. O fato é que, quando ele lhe dá aquele “olhar de pena”, não significa que ele esteja se sentindo culpado ou assumindo seu erro. Ele está apenas respondendo a sua repreensão. Quando os donos de cães repreendiam os animais por terem comido um lanche, eles olhavam com “cara de culpa” independentemente de terem mesmo ou não comido o lanche. Na verdade, os cães que foram injustamente acusados muitas vezes pareciam mais culpados. Ou seja, aquele olhar expressivo não significa nada, só que você está gritando com ele.

Problemas gerados pela gestação de muitos fetos

A requisição de cálcio, que já é grande para uma ninhada normal, passa a ser muito maior quando há muitos fetos. Com isso, as chances de eclampsia são maiores. Esse quadro se caracteriza por deficiência de cálcio na fase de aleitamento dos filhotes, e pode comprometer a vida da cadela. O desconforto da fêmea por uma ninhada muito grande deve ser considerado. A probabilidade de problemas durante o parto devido à distensão do abdômen cresce e a possibilidade dela ter que passar por uma cesariana é maior. Quando a ninhada supera o número de tetas da fêmea ou o leite da cadela é insuficiente, é necessário alimentar os filhotes com leite substituto a cada 3 horas, oferecido em pequenas quantidades. Um trabalho considerável para os donos. É necessário dar assistência aos filhotes no momento deles mamarem para que todos tenham oportunidade de se alimentar com o leite da mãe. A cadela deverá receber suplementação alimentar para evitar a falta de cálcio. Se ocorrer eclampsia, a cadela não poderá amamentar os filhotes. Eles deverão ser alimentados exclusivamente com leite artificial. O veterinário deve participar e orientar desde a preparação da fêmea para o acasalamento até o desmame dos filhotes. Dessa forma você terá maiores chances de garantir o sucesso na reprodução do seu animal e evitar a decepção da perda de uma ninhada.

Alergias

As alergias têm várias causas, sendo que algumas delas têm origem genética. Filhos de pais com problemas de alergias, têm grande probabilidade de desenvolver algum tipo de problema alérgico durante sua vida. Os sinais de alergia nos animais de estimação aparecem após o contato com determinados alérgenos por vários meses ou até após alguns anos. O típico animal alérgico inicia os sintomas lambendo ou mascando as patas. Alguns destes sintomas são tão brandos que nem são percebidos pelo proprietário. Com a exposição contínua destes alérgenos, o animal irá gradualmente aumentar a gravidade dos sintomas. Após algum tempo, estes sintomas podem evoluir para um coceira persistente em várias partes do corpo chegando a formar feridas que frequentemente se contaminam.

Hepatite viral canina

É uma doença causada por um vírus que NÃO atinge o homem. Sua ocorrência é bem menos frequente que a cinomose e a parvovirose e a mortalidade também não é tão alta. O período de incubação é de 2 a 5 dias. O vírus atinge o fígado e outros órgãos, especialmente os rins. O animal pode apresentar desde sintomas leves até um quadro bastante severo. Os sinais clínicos incluem febre, apatia, inapetência, vômitos amarelo-esverdeados, diarreia e, em uma pequena porcentagem de cães, uma alteração ocular denominada "olho azul"(edema da córnea) , reversível na maioria dos casos. O tratamento é sintomático e visa dar condições ao organismo de reagir.