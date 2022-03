Veja como tirar cheiro de urina e pelos de gato dos móveis da casa

Quem tem um pet em casa sabe como é complicado limpar a urina e remover os pelos que ficam acumulados nos estofados, sofás e camas do lar. Mas existem alguns produtos que podem ser feitos em casa para auxiliar na limpeza. Veja como tirar cheiro de urina e os pelos de gato dos móveis da casa:

Como tirar cheiro de urina de gato do sofá?

Para evitar que o odor permaneça no sofá, o mais importante é tirar a mancha de urina o mais rápido possível. Por isso, o ideal é passar primeiro um pano ou papel toalha para absorver a urina. Caso a mancha de xixi já esteja seca, basta passar para a etapa de mistura caseira.

Faça uma solução de vinagre, bicarbonato de sódio e detergente

Em um recipiente, coloque:

300 ml de água

150 ml de vinagre branco

1 colher de sopa de detergente neutro

Agite suavemente a mistura e borrife na mancha de urina. Esfregue com um pano ou escova e deixe agir por 10 minutos;

Em seguida, despeje bicarbonato de sódio no local (o suficiente para cobrir toda a mancha) e espere entre 25 e 30 minutos. Assim, o bicarbonato consegue absorver a sujeira e ainda remover o cheiro forte; Passe um pano para tirar o excesso de bicarbonato e, em seguida, um aspirador de pó; Esfregue o local com um pano levemente umedecido e, depois, outro pano seco. Espere secar normalmente e pronto!

Dica: vale ressaltar que tem como tirar o cheiro de urina de gato do sofá fazendo a clássica mistura de vinagre e bicarbonato de sódio. Ou seja, caso o cheiro esteja muito forte, o ideal é aplicar essa solução no local e deixar agir por alguns minutos.

Como tirar pelo de gato do sofá?

Para remover os pelos do sofá, é necessário usar alguns acessórios, como luvas e panos, que ajudam a fazer uma limpeza mais eficiente. O ideal é que isso seja feito toda semana para que o acúmulo de pelos não fique tão grande e os ambientes se mantenham bem limpos. Veja:

Use luvas molhadas

Para remover os pelos com mais facilidade, o ideal é usar um par de luvas de látex. Após vesti-las, molhe-as um pouco na pia e, então, esfregue o sofá. Assim, os pelos ficam grudados no látex e saem com bastante facilidade.

Use o aspirador de pó

O aspirador de pó também ajuda bastante a remover os pelos de sofás, poltronas, almofadas e diferentes estofados. O ideal é usar um bocal menor para sugar os pelos com mais eficiência. Após isso, passe um pano úmido com uma solução de água + detergente neutro para que o estofado fique bem limpo.

Rolos removedores de pelos

Existem rolos removedores de pelo feitos para quem tem pet em casa. Eles contêm um tipo de cola por toda a extensão, o que faz com que os pelos fiquem grudados sempre que você passa o rolo na superfície. Esse tipo de removedor de pelos serve para limpar sofás, poltronas e até roupas com mais facilidade.

Dica: você também pode usar uma fita adesiva para tirar o excesso de pelo do sofá e, depois, passar um pano úmido para terminar o serviço.

Como limpar urina de gato do colchão?

Para tirar urina de gato do colchão, basta usar uma mistura caseira bem simples. Quando se trata de remover a mancha e ao mesmo tempo o cheiro, a combinação de vinagre com bicarbonato é considerada uma das mais efetivas. Porém, para que o colchão fique com um bom cheiro, o ideal é também colocar um pouco de sabão líquido com aroma de lavanda, coco e outros que dão um toque perfumado. Veja:

Vinagre branco na mancha de urina

Para começar, borrife um pouco de vinagre branco no local da mancha e espere cerca de 15 minutos para que ele consiga neutralizar o cheiro de urina. O ideal é fazer essa limpeza no sol, pois os raios solares também contribuem para eliminar os ácaros, o cheiro forte e aceleram o processo de secagem.

Água, sabão líquido e bicarbonato

Agora que o vinagre já fez uma limpeza inicial, prepare a mistura caseira desinfetante e cheirosa para eliminar a urina de vez. Em um recipiente, misture:

1 litro de água,

1 colher de sopa cheia de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de sabão líquido - Você pode usar o que lava roupas.

Agite bem a solução e, em seguida, aplique na mancha da urina. Esfregue com um pano ou uma escova e, se precisar, coloque mais um pouco de produto. No final, passe um pano umedecido para retirar o produto, use uma flanela seca para remover o excesso de umidade e, então, deixe o colchão secar completamente no sol.

Como tirar cheiro de gato do ambiente e manter a casa limpa?

Essa mistura pode ser usada para tirar o cheiro de gato do ambiente e também perfumar a casa diariamente.

Use o aspirador de pó para tirar os pelos dos tapetes, móveis e diferentes objetos da casa. Além disso, use produtos de limpeza que sejam inofensivos para o pet, como os a base de álcool, detergente e sabão. Evite produtos abrasivos, como os que podem causar alergias nos animais. Após a limpeza, coloque aromatizadores de ambiente em pontos estratégicos da casa, onde o cheiro do gato tende a ficar mais forte.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)