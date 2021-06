Veja as 10 raças de cães mais caras do mundo

Mastim Tibetano

O Mastim (ou Mastiff) Tibetano é o cachorro da raça vendida pelo maior preço já registrado no mundo: em 2011, um comprador chinês pagou a “bagatela” de R$ 2,5 milhões por um exemplar do animal.

Pharaoh Hound

Originário da República de Malta, o Cão do Faraó era tido como representante do deus Anúbis no Egito. Muito rara, a raça é importada para o Brasil, e custa cerca R$ 4 mil.

Terra Nova

A raça Terra Nova não é comprada por menos de R$ 3 mil no Brasil e pode custar até R$ 6 mil, dependendo de onde for adquirida.

Saluki

Também chamada de Hound Gazelle, a raça Saluki é muito elegante e, antigamente, era usada em caças. No Brasil, pode custar até R$ 6 mil.

Pug

Originário da China, o Pug se popularizou no mundo como o cãozinho Frank, de Homens de Preto e pode custar até R$ 6 mil.

Bulldog Inglês

Tendo uma procriação difícil – que até pode incluir o uso de inseminação artificial - o Bulldog Inglês tem o valor de até R$ 10 mil no Brasil.

Esquimó Canadense

Originário do Ártico, o Esquimó Canadense não resiste ao calor e nem mesmo é criado no Brasil, sendo que em outros países mais gelados tem o preço médio de US$ 7 mil.

Chinese Crested

O Cão de Crista Chinês é um dos mais diferentes que se pode encontrar, e pode ter pelos somente nas extremidades do corpo ou no corpo todo (quando chamado de Powderpuff). Seu preço no Brasil é de R$ 7 mil.

Chihuahua

Considerado o segundo menor cão do mundo, o Chihuahua tem um custo que vai de R$ 3 mil a R$ 10 mil.

Lulu da Pomerânia

Chamado de Spitz, a raça do Lulu da Pomerânia é de porte pequeno e muitos pelos, sendo comercializado por cerca de R$ 12 mil no País.

*Os valores descritos na matéria são as médias máximas de cada raça; no entanto, o preço destes animais ainda pode variar de acordo com o canil e a linhagem do animal.



Preconceito para adoção

Um cachorro está tendo muita dificuldade para conseguir um novo lar na Escócia. O motivo? Uma mutação genética fez com que o cão nascesse com nariz duplo. O cachorro, que é um pastor belga, está sob os cuidados do abrigo Dog’s Rehoming Centre in Uddingston na cidade de Glasgow. O cão é um filhote de apenas 4 meses de idade e está no abrigo há um mês esperando para ser adotado. Ele ganhou o nome de Snuffles dos funcionários do abrigo para se sentir em casa. Será que alguém vai deixar o preconceito de lado e adotar o Snuffles?

Ter cachorros protege as crianças contra asma e alergia

Pesquisadores deram uma boa notícia para pessoas que têm cachorros e filhos: um estudo mostrou que ter cães significa ter proteção extra para as crianças contra asma e alergias.

A pesquisa foi realizada com ratos e mostrou que a exposição à “poeira” dos cachorros que ficam no quintal de casa mudou significamente a composição dos micróbios do intestino. Quando esses ratos entraram em contato com alguns agentes que provocam alergias e asma, eles tiverem uma redução na reação alérgica em relação aos ratos que não tiveram contato com cães. Ou seja, ter cachorros funciona como uma vacina no sistema gastrointestinal dos bebês e aumenta a quantidade de células imunológicas.

Segundo Susan Lynch, professora na Universidade da Califórnia e autora do estudo, nós desenvolvemos essa grande diversidade de organismos no intestino nos primeiros anos de vida. Por isso, esse contato se torna tão benéfico para os bebês. Apesar de ter sido realizado com ratos, Susan diz que o estudo é coerente com pesquisas anteriores baseadas na observação humana.