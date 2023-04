Tutora flagra cachorros 'dançando tango' e imagens viralizam na internet; vídeo

Dois cães da raça dachshund, também conhecidos como salsichinhas, protagonizaram uma 'apresentação de tango' que encantou a internet. Nas imagens é possível ver os dois pets dançando com muita sincronia e ritmo, enquanto um late para incentivar o outro a levantar e dançar. O vídeo alcançou mais de 1,6 milhão de visualizações, 350 mil reações e milhares de comentários.

A apresentação, que durou cerca de 46 segundos e foi compartilhada no perfil do TikTok @2sausagebro, no último sábado (22). Na trilogia, Espana Cani (Paso Doble). A perfomace, bem como a escolha musical, arrancou elogios dos internautas. Assista!

VEJA MAIS

Alguns internautas comentaram que adoram ver cães da raça dachshund em ação, pois eles são muito fofos e engraçados. Outros observaram a sincronia dos rabinhos e das patinhas durante a apresentação. Alguns até brincaram que os cachorros merecem ganhar o Campeonato Mundial de Tango, realizado anualmente em Buenos Aires, na Argentina.

O vídeo dos cãezinhos dançando tango é mais um exemplo de como os animais podem nos surpreender e alegrar o dia a dia. A reação positiva dos internautas mostra que a internet também é um lugar para compartilhar momentos de diversão e descontração, especialmente em tempos difíceis como os que estamos vivendo.