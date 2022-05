Placa viraliza na web ao alertar sobre poste metálico que causa ‘choque em cães’

Uma placa alertando aos donos de cães que os pets poderiam levar choque de um poste metálico, caso andassem pela calçada, viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (12) e foi registrada em São Paulo.

O letreiro mostrava a seguinte frase ao tutor do animal: “Atenção! Choque em cachorros. Quando chove, toda esta calçada fica eletrificada”. Veja:

A placa que viralizou em São Paulo ao alertar os tutores sobre o risco aos animais (Reprodução/ Redes sociais)

Foi Anderson Maciel Boeira quem criou o aviso e o pendurou para advertir os pedestres que costumam passear com seus animais de estimação pelo local. A placa foi fixada em fevereiro deste ano, antes dele se mudar do bairro pelo mesmo probelma. Desde então, os vizinhos estão fazendo uma “corrente do bem” para que outros animais não se machuquem.

