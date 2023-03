‘ParáPatas’ será lançado com serviços gratuitos para pets neste sábado (4)

Neste sábado (4), será lançada a primeira edição do programa “ParáPatas”, da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), que visa promover cidadania e saúde animal. O lançamento ocorrerá na Usina da Paz Padre Bruno Sechi, no bairro do Benguí, em Belém, com a oferta de diversos serviços gratuitos para os pets, entre eles, a consulta veterinária e a vacinação antirrábica para cães e gatos.

Ainda segundo a Seac, no mesmo dia, será realizado também um concurso de fantasia ainda no ritmo do Carnaval. O programa, que tem parceria com os alunos do curso de Medicina Veterinária da Universidade da Amazônia (Unama) e Secretaria de Saúde Pública do Estado (Sespa), vai, inicialmente, ofertar os serviços dentro dos complexos das Usinas da Paz e seguir um cronograma, em breve, para outros bairros de Belém.

Serviço:

Lançamento do programa ‘ParáPatas’

Data: 4 de março de 2023

Hora: a partir das 9h

Local: UsiPaz Padre Bruno Sechi, localizada na estrada do Bengui, S/N, ao lado do Pátio de Retenção do Detra