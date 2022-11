Mulher procura dono de cachorro abandonado no bairro do Marco, em Belém

Um cachorro macho de pelagem da cor caramelo foi encontrado por Anne Costa, de 39 anos, moradora do bairro do Marco, em Belém, na segunda-feira (28). Segundo a promotora de vendas, o animal foi abandonado na madrugada, próximo a um motel localizado na avenida Perimetral, no mesmo bairro. O pet da raça Chow Chow estava vagando pela rua e foi resgatado pela moradora.

O pet foi encontrado sem identificação, apenas usando uma coleira na cor azul (Divulgação)

Anne Costa encontrou o animal por volta das 10h30 da manhã, na segunda-feira, em um posto de gasolina. De acordo com os frentistas do local, durante a madrugada uma pessoa desconhecida chegou em um carro em abandonou o cachorro próximo ao motel, que fica ao lado do posto.

O cachorro da raça Chow Chow está sendo cuidado pela promotora de vendas, que conseguiu um lar provisório para o animal. Ela disse que, caso o tutor apareça e prove ser o responsável pelo pet, o animal será entregue por ela.

Além disso, a moradora declarou que o abandono de animais é grande na região, especialmente na rua Barão do Triunfo, no Marco. Com a grande quantidade de pets abandonados, são frequentes os acidentes e estes animais acabam sendo atropelados e mortos.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)