Com preço mais em conta em relação a outros pescados, como tilápia e robalo, a sardinha também é rica em proteínas, vitaminas, minerais e ômega 3. Esses nutrientes são essenciais para o bom funcionamento do organismo do gato, mas será que a sardinha em lata, facilmente encontrada nos supermercados, faz bem aos felinos?

Pode dar sardinha em lata para gato?

A sardinha é saudável para os gatos, mas, para o caso do pescado enlatado, é preciso seguir alguns cuidados na dieta animal.

Embora não recomendada para gatos, a sardinha em lata pode ser servida, desde que em pouca quantidade e com pouca frequência. Uma dica na hora das compras, é escolher a que esteja conservada em água ao invés de óleo.

Além disso, é necessário ter atenção ao consumo de sódio pelo animal. Isso porque a sardinha em lata tem muito sal. Apesar de ser essencial para a saúde do animal, o sal em muita quantidade pode ser prejudicial, ainda mais quando o felino tem problemas renais ou cardiopatias.

Já entre os alimentos com sabor de sardinha, a ração úmida é uma boa opção para o felino.