Cão farejador de bombas recebe medalha do presidente da Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, condecorou um cão farejador de bombas responsável por ter encontrado aproximadamente cem explosivos. Patron, nome em ucraniano que equivale a cartucho (de munição), acompanha uma equipe do esquadrão antibomba em Chernihiv, no norte do país. As informações são do G1 Mundo.

O pequeno animal teve seu trabalho reconhecido e recebeu a medalha do presidente da Ucrânia em Kiev, neste domingo (8), diante do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que visitava a cidade.

Em campo, Patron parte em busca de artefatos que ficaram perdidos e também os que não explodiram. Ele é capaz de farejar bombas que têm mais de dez vezes o seu tamanho. O material encontrado representa um alto risco tanto para seus combatentes como para civis.