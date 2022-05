Jornalista da Globo exibe seu cachorro com gravatinha na TV e encanta web

Nesta sexta-feira (6), o jornalista Rodrigo Bocardi encantou os telespectadores do “Bom dia SP” ao se mostrar um legítimo “pai de pet”. Durante o programa matinal, ele mostrou uma foto ao lado do seu cãozinho, Gaspar, em que o bicho também aparece vestido com uma gravata.

Tudo teria ocorrido após uma reportagem de adoção de animais. Bocardi - que confessou nunca ter se imaginado apaixonado por um bicho de estimação - decidiu compartilhar o clique fofo com a equipe e mostrou a imagem do seu doguinho.

Gaspar foi adotado pelo jornalista da Globo, e agora está sob cuidados da família de Rodrigo. “Nem parece o mesmo. Estava largado, abandonado, irreconhecível, recebeu um tratamento e agora está assim”, contou, acrescentando que trocou a foto dos três filhos pelo do pet em sua tela de proteção.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)