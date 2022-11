Fox paulistinha (Terrier brasileiro): características, cuidados e curiosidades do cachorro

Famoso por sua energia sem igual e a lealdade admirável, o Fox Paulistinha, que é oficialmente chamado de Terrier Brasileiro, é uma das raças preferidas para adoção no país. Além de muito fofo e esperto, esse pet conquista a todos pela bravura e inteligência. Protetor com quem ama, ele costuma agir como se fosse um cachorro grande, impondo respeito e encarando estranhos enquanto late. Conheça as características, cuidados e curiosidades do Fox paulistinha (Terrier brasileiro).

Além de se dar bem com crianças ao ser socializado, o Fox paulistinha (Terrier brasileiro) adora brincar e costuma aprender rápido alguns truques. Uma das raças mais utilizadas em filmes e campanhas publicitárias, se é adestrado desde filhote, ele atende a comandos elaborados e encanta por ser astuto. Por ser muito ativo, esse cachorrinho é ideal para famílias que gostam de atividades físicas e não tem a rotina monótona ou parada.

Características

O fox paulistinha (Terrier brasileiro) é um cãozinho que varia entre porte pequeno e médio. Os machos, por exemplo, costumam ter entre 35 e 40 centímetros de altura. Já as fêmeas são um pouco mais baixas, ficando entre 33 e 38 centímetros. O Fox Paulistinha, quando atinge a fase adulta, pesa em torno de 6,5 a 10 kg. Além disso, quando bem cuidado, esse cão pode viver até 16 anos de idade.

Seu corpo costuma ter o aspecto quadrado e curvas bem definidinhas. Ele é esbelto e com estrutura bem firme. Com a cabeça em formato triangular, as orelhas desse pet são bem afastadas e tem as pontas dobradas para frente. Os olhos são escuros e arredondados, com expressão viva e esperta.

O pelo, que costuma ser curto e grosso. As cores do fox paulistinha (Terrier brasileiro) são preto, branco e um caramelo que puxa mais para o marrom avermelhado. Muitos associaram essas tonalidades com as cores da bandeira do estado de São Paulo (preta, branca e vermelha), por isso ele recebeu o apelido que tem. No entanto, é uma raça originada em todo o território brasileiro. Alguns animais da raça podem ainda ter tons de cinza, além de várias manchinhas coloridas espalhadas pelo corpo.

Fox paulistinhas (Reprodução: Istockphotos)

Saiba quais são os principais cuidados:

Escovação : Por ter a pelagem curta, é muito raro que um fox paulistinha solte pelo, pois essa raça não passa por trocas frequentes. O ideal é escová-los uma vez por semana, aumentando a frequência nos raros períodos de troca de pelagem, que geralmente ocorrem quando muda a estação.



: Por ter a pelagem curta, é muito raro que um fox paulistinha solte pelo, pois essa raça não passa por trocas frequentes. O ideal é escová-los uma vez por semana, aumentando a frequência nos raros períodos de troca de pelagem, que geralmente ocorrem quando muda a estação. Alimentação : A alimentação de um fox paulistinha precisa ser balanceada, seguindo as recomendações do veterinário. É preciso tomar cuidado com petiscos e quantidades, pois essa raça tem tendência a engordar com facilidade.



: A alimentação de um fox paulistinha precisa ser balanceada, seguindo as recomendações do veterinário. É preciso tomar cuidado com petiscos e quantidades, pois essa raça tem tendência a engordar com facilidade. Carinho : Antes de mais nada, além de ser um cão de alerta, o fox paulistinha também é um cão de companhia. Ele não deve ser afastado de seu tutor, correndo o risco de desenvolver uma depressão caso isso aconteça.



: Antes de mais nada, além de ser um cão de alerta, o fox paulistinha também é um cão de companhia. Ele não deve ser afastado de seu tutor, correndo o risco de desenvolver uma depressão caso isso aconteça. Saúde : De modo geral, não existem problemas de saúde frequentes nos cães da raça fox paulistinha. Eles costumam ser bastante robustos, com ossos e articulações resistentes. É preciso ficar atento aos parasitas, dando-lhe vermífugo conforme a orientação do médico veterinário.



: De modo geral, não existem problemas de saúde frequentes nos cães da raça fox paulistinha. Eles costumam ser bastante robustos, com ossos e articulações resistentes. É preciso ficar atento aos parasitas, dando-lhe vermífugo conforme a orientação do médico veterinário. Banho : Os Fox Paulistinhas precisam de banhos com regularidade parecida com a de outros cães do mesmo tipo de pelagem. Portanto, a indicação é que sejam dados banhos mensais durante o inverno, e quinzenais no verão.



: Os Fox Paulistinhas precisam de banhos com regularidade parecida com a de outros cães do mesmo tipo de pelagem. Portanto, a indicação é que sejam dados banhos mensais durante o inverno, e quinzenais no verão. Unhas : Por fazer tantas atividades, talvez o Fox Paulistinha não precise de cortes de unha. O ideal é que elas se desgastem naturalmente com as movimentações do dog. Caso contrário, apare-as com muito cuidado sempre que estiverem incomodando o cão.



: Por fazer tantas atividades, talvez o Fox Paulistinha não precise de cortes de unha. O ideal é que elas se desgastem naturalmente com as movimentações do dog. Caso contrário, apare-as com muito cuidado sempre que estiverem incomodando o cão. Dentes : Mantenha a higiene bucal do Fox Paulistinha sempre em dia para evitar o aparecimento de cáries e tártaro. Além das escovações e do uso de produtos adequados para esse tipo de cuidado, é fundamental que sejam realizadas consultas com o especialista regularmente.



: Mantenha a higiene bucal do Fox Paulistinha sempre em dia para evitar o aparecimento de cáries e tártaro. Além das escovações e do uso de produtos adequados para esse tipo de cuidado, é fundamental que sejam realizadas consultas com o especialista regularmente. Exercício: O fox paulistinha precisa gastar todas as suas energias, evitando que fique muito agitado ou tenha um comportamento destruidor. Por isso, são recomendadas pelo menos duas horas de atividades diárias. Esse tempo pode ser dividido em uma hora de caminhada e outra de brincadeiras diversas, ou se resumir a longas caminhadas. Porque o fox paulistinha não costuma se dar bem com outros cães, o ideal é ter um quintal ou um espaço reservado só para ele, onde possa correr livremente.

Fox paulistinha (Terrier brasileiro) pode ser criado em apartamento?

Por ter um alto nível de energia, o fox paulistinha não é um cão recomendado para apartamentos ou casas sem quintal. Então, para assegurar qualidade de vida, é preciso garantir que ele tenha muito espaço para correr. Além de ou passeie pelo menos duas vezes ao dia, podendo chegar a três caminhadas de longa duração

Fox paulistinha (Reprodução: Pinterest)

O Fox paulistinha (Terrier brasileiro) late muito?

Sim, essa raça tem potencial para fazer muito barulho. É por esse motivo que eles são ótimos cães de guarda. O Fox paulistinha (Terrier brasileiro) costuma latir para alertar os seus donos de que algo não está certo em casa.

O Fox paulistinha (Terrier brasileiro) pode ficar sozinho em casa?

Não. Esse cão não gosta e nem deve ficar muito tempo longe do tutor. A raça do Fox paulistinha (Terrier brasileiro) se entristece, pois não tolera a solidão, podendo até adquirir doenças psicológicas.

É difícil cuidar de um Fox paulistinha (Terrier brasileiro)?

Depende. O Fox Paulistinha tem comportamento que varia conforme o gasto de energia. Ele é perfeito para quem adora esse tipo de interação com os animais. Por outro lado, é importante ressaltar que ele não lida tão bem com estranhos e precisa de um tempo para se acostumar a novas amizades.

Fox paulistinha (Terrier brasileiro) se dá bem com crianças?

Sim, se for socializado com a criança desde filhote. Essa raça se acostuma com as crianças da família e gostam de brincar bastante juntos. No entanto, a raça costuma ser bastante arredia com estranhos e outros animais que não conhece, especialmente se não forem socializados.

O fox paulistinha (Terrier brasileiro) é agitado?

De modo geral, sim. Os cães da raça fox paulistinha são cheios de energia e podem ser bastante agitados. Por isso, o ideal é adestrar o animal, mantê-lo em espaços amplos e garantir que ele tenha atividades suficientes para não acumular energia. Também não deve ser deixado sozinho por muito tempo.

Fox paulistinhas filhotes (Reprodução: Petz)

Como cuidar de um Fox paulistinha (Terrier brasileiro) filhote?

Todo filhotinho requer cuidados especiais. Por isso, antes mesmo de receber o Fox Paulistinha filhote. A primeira coisa a se fazer é:

Adaptar a casa: coloque proteções em escadas, batentes e outros obstáculos, para evitar possíveis acidentes.

Vacinação: Lembre-se de manter a carteira de vacinação do filhote sempre atualizada.

Antirrábica: deve ser aplicada aos quatro meses, com reforço anual;



deve ser aplicada aos quatro meses, com reforço anual; Polivalente (V8, V10 e V11): protege contra uma série de doenças, como cinomose, parvovirose, hepatite, coronavírus e parainfluenza. A primeira dose deve ser aplicada entre 6 e 8 semanas de vida, a segunda entre 10 e 12 semanas, com reforço anual.

Higiene: A mesma preocupação vale para outros cuidados, como a ração a ser oferecida e os hábitos de higiene, assim o cãozinho vai crescer sempre muito alegre e saudável.

Socialização: Por ser um cão de alerta, é possível que o pet acabe atacando outras pessoas e animais, por achar que representam uma ameaça à segurança da família. Para evitar que os cães se tornem agressivos com visitantes e outros animais, é preciso adotá-lo desde filhote.

Como adestrar o Fox paulistinha (Terrier brasileiro) em casa?

Procure incluir no dia a dia do Fox paulistinha filhote ovas lições e truques. Além de ser muito divertido, esse hábito contribui para uma vida mais tranquila e prazerosa. Outra dica é que o tutor participe sempre ativamente das brincadeiras e retribua todo o carinho que receber.

Fox paulistinha (Reprodução: Shutterstock)



Curiosidades

Celebridade: Em 1998, a raça virou estampa em um dos selos dos correios, sendo, durante um bom tempo, uma das poucas a serem homenageadas no Brasil. Também é comum que marcas utilizem cães da raça como personagens em campanhas publicitárias;



Em 1998, a raça virou estampa em um dos selos dos correios, sendo, durante um bom tempo, uma das poucas a serem homenageadas no Brasil. Também é comum que marcas utilizem cães da raça como personagens em campanhas publicitárias; Apelido: o nome Fox Paulistinha não é a nomenclatura oficial da raça. O Terrier Brasileiro ganhou esse apelido no interior de São Paulo. Em Minas Gerais, o cãozinho é chamado de “Foquinho” e apenas “Fox”, no Rio Grande do Sul.



o nome Fox Paulistinha não é a nomenclatura oficial da raça. O Terrier Brasileiro ganhou esse apelido no interior de São Paulo. Em Minas Gerais, o cãozinho é chamado de “Foquinho” e apenas “Fox”, no Rio Grande do Sul. Made in Brasil : além do Fila Brasileiro, essa é uma das únicas raças consideradas de origem brasileira.



: além do Fila Brasileiro, essa é uma das únicas raças consideradas de origem brasileira. Raça nova : os padrões do fox paulistinha só foram reconhecidos pelas organizações internacionais em meados de 2007.



: os padrões do fox paulistinha só foram reconhecidos pelas organizações internacionais em meados de 2007. Estrela de novela : as novelas Amor à Vida e Balacobaco usaram cães da raça fox paulistinha como personagens de suas tramas.



: as novelas Amor à Vida e Balacobaco usaram cães da raça fox paulistinha como personagens de suas tramas. Cãopanheiro de viagem : se o fox paulistinha for bem adestrado, pode ser um ótimo companheiro de viagem de seus tutores, já que não costuma estranhar ambientes e possui um intelecto avançado, que adora explorar novos lugares.



: se o fox paulistinha for bem adestrado, pode ser um ótimo companheiro de viagem de seus tutores, já que não costuma estranhar ambientes e possui um intelecto avançado, que adora explorar novos lugares. Proporções: o terrier brasileiro costuma ter uma cabeça que aparenta ser menor do que deveria, se comparada ao seu corpo. No entanto, isso lhe confere ainda mais charme e um ar de brincalhão irresistível.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)