E quem não estava com saudade de comer as comidas típicas do mês de junho e dançar ao som das músicas animadas? Em Belém, um grupo de tutores de Chihuahuas @clubedoschihuahuasbel tiveram a ideia de fazer um "arraiá" de São João um pouco diferente e recheado de fofura… Só para os cachorrinhos! Com o ambiente decorado conforme a festividade, em uma loja de pet shop, localizado na Tv. São Pedro, a turma se reuniu, neste sábado (11), para brincar com os pets.

Assista ao vídeo:

Quem organizou a festinha para os animaizinhos foi a estudante Monique Leão. Após dois anos de pandemia, essa foi a primeira vez que o grupo organizou um arraial junino destinado aos animais. A paraense contou que a ideia surgiu da necessidade dos chihuahuas socializarem.

“O nosso grupo surgiu no primeiro ano da pandemia. A gente ficava conversando todo dia, trocando dicas e experiência. Quando tudo passou e a gente pôde se encontrar, começamos a elaborar as festinhas de datas comemorativas e sempre fazemos um desfile de melhor fantasia”, explicou.

Além de eleger a miss e o mister caipira, e a miss e o mister simpatia do evento. O “São João canino” também teve sorteios e brincadeiras divertidas entre os participantes e os pets.

Luciana Valente, a tutora da Jolie, uma cadela da raça chihuahua, afirmou que amou participar do evento. Para que a cachorrinha pudesse desfilar, Luciana contou que preparou a roupinha da “filha” -como ela a chamada” de uma forma muito especial.

“A roupa de miss caipira da Julia foi feita com muito amor e sob medida. A festa está maravilhosa. É muito bom socializar os nossos animais de estimação. O nosso grupo aceita outras raças de cachorros [nos nossos encontros]. Todos são bem-vindos”, afirmou.

Confira os pets que fizeram sucesso na festa junina:

Festa junina para cães faz sucesso ao eleger 'miss' e 'mister' de São João, em Belém A pequena Charlotte A cadelinha Lola O chihuahua Ponnyo A cachorrinha Filomena

Para participar da festinha junina, cada tutor precisou doar ração para um abrigo de animais. A intenção do evento foi, além de promover a alegria entre os donos e seus bichos de estimação, também conseguir ajudar de alguma forma os cães e gatos que ainda vivem nas ruas da capital paraense.