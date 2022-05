Cachorro caramelo viraliza ao ‘roubar’ lugar de modelo em aula de fotografia; vídeo

Um cachorro caramelo roubou a cena ao invadir um ensaio fotográfico e “roubar” a cena, pegando o lugar da modelo. O caso inusitado ocorreu em Caruaru (PE) e está viralizando nas redes sociais. A cena do cachorro se “auto empoderando” foi registrada em vídeo e já possui mais de 1520 mil visualizações no Tik Tok.

Quem registrou o momento foi Herivelton Barbosa, um dos alunos que estava participando da aula prática de um curso de fotografia. Em entrevista ao Portal Metrópoles, ele contou que a ideia inicial era tirar foto da esposa de um dos participantes, mas que os alunos "largaram a modelo de lado e foram fotografar o caramelo lindo”.

No registro, é possível ver como o pet está à vontade com a turma e é bastante fotogênico, chamando a atenção dos internautas. Ele recebeu vários elogios na internet. “O modelo mais lindo e perfeito do mundo”, escreveu um internauta. Assista ao vídeo:

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)