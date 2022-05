Cachorro caramelo invade partida de futebol e ‘para’ jogo ao fazer xixi em gramado; vídeo

Um cachorro caramelo roubou a cena ao invadir o campo de uma partida de futebol, para fazer xixi no gramado, em um estádio no Chile, na segunda-feira (9). Johnny, como é conhecido o pet, conseguiu fazer o juiz interromper a partida Colo-Colo x Curicó Union e animou os torcedores.

Os jogadores até tentaram pegar o animal. Mas, não conseguiram. Por não se importar com a plateia, o “peludinho” sai correndo do campo e dá uma “paradinha” para fazer xixi no gramado, roubando risada da torcida. Veja o vídeo:

Conheça a história de Johnny

Em março, o cãozinho caramelo foi abandonado por sua antiga família e passou a vagar sozinho nas ruas. Um abrigo de animais o recolheu, mas o cachorro fugiu e perdeu-se.

Após o episódio do estádio, o cachorro caramelo foi acolhido por um veterinário que o vacinou, castrou e colocou um microchip para que ele não se perca novamente.

