Bichon Maltês: características, cuidados e curiosidades do cachorro

A fofura do Bichon Maltês conquista qualquer pessoa logo de cara. No entanto, esse pet também é inteligente, gentil e bastante brincalhão. Carinhoso, ele adora ser o centro das atenções e, algumas vezes, prefere não dividir a atenção da família humana com outras pessoas ou pets. Extremamente protetor e determinado, esse cãozinho chega a ser bastante teimoso. Confira as características, cuidados e curiosidades do Bichon Maltês:

VEJA MAIS

O temperamento e socialização do Bichon Maltês dependerá da maneira que ele for criado. Por isso, não é de se surpreender se o pet for muito amigável com estranhos ou agressivos e desconfiados. Geralmente, ele se dá muito bem com crianças e outros pets. Naturalmente agitado, ele ainda consegue se adaptar muito bem à rotina do tutor. Por isso, a raça tem sido adotada como companhia de idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Características

Mesmo com o tamanho pequeno, o corpinho do Maltês é alongado, chegando a medir de 25 a 28 centímetros. A cabeça é ligeiramente mais longa que o focinho. Os olhos, de coloração ocre escuro, e a expressão, são bem vivos e atentos. Ele pode pesar até 3 kg.

A raça não apresenta variação de cores. A pelagem mais comum é totalmente branca, mas é possível encontrar cães com tons de marfim e nuances mais escuras nas orelhas e patas. Os pelos costumam ser mais longos em volta da cabeça, mas também são destacados ao longo do corpo. Ele pode viver entre 8 a 13 anos.

Saiba quais são os principais cuidados:

Pelo : para manter o pelo do maltês bem macio, branco e livre de nós, é preciso escová-lo diariamente e dar banhos regulares. Como os fios costumam ser finos, tendem a embaraçar bastante. Opte por um condicionador próprio para o pelo e para a raça, isso facilita a escovação e evita que o pet sinta dor quando for escovado. O condicionador também ajuda a tirar a estática do pelo e evita que ele se quebre.



: para manter o pelo do maltês bem macio, branco e livre de nós, é preciso escová-lo diariamente e dar banhos regulares. Como os fios costumam ser finos, tendem a embaraçar bastante. Opte por um condicionador próprio para o pelo e para a raça, isso facilita a escovação e evita que o pet sinta dor quando for escovado. O condicionador também ajuda a tirar a estática do pelo e evita que ele se quebre. Dentes : como o maltês tem uma tendência a desenvolver tártaro, é importante adotar a escovação regular dos dentes de seu cachorro.



: como o maltês tem uma tendência a desenvolver tártaro, é importante adotar a escovação regular dos dentes de seu cachorro. Unhas : as unhas também devem ser cortadas regularmente, para evitar que se quebrem na raiz, o que machuca o cachorro.



: as unhas também devem ser cortadas regularmente, para evitar que se quebrem na raiz, o que machuca o cachorro. Manchas lacrimais : as manchas por conta das lágrimas e do contato com a água e a comida, por exemplo, podem ser um problema. Atualmente existem produtos específicos para a limpeza dos olhos e focinho, além de shampoos e rações que prometem minimizar essa questão.



: as manchas por conta das lágrimas e do contato com a água e a comida, por exemplo, podem ser um problema. Atualmente existem produtos específicos para a limpeza dos olhos e focinho, além de shampoos e rações que prometem minimizar essa questão. Alimentação : um probleminha comum do maltês é a tendência ao sobrepeso. Portanto, o cãozinho deve manter bons hábitos alimentares, com refeições balanceadas, aliadas às atividades físicas e brincadeiras diárias.



: um probleminha comum do maltês é a tendência ao sobrepeso. Portanto, o cãozinho deve manter bons hábitos alimentares, com refeições balanceadas, aliadas às atividades físicas e brincadeiras diárias. Saúde do coração: o maltês tende a ser bem saudável, mas pode apresentar algumas condições típicas da raça, como problemas no coração. A persistência do canal arterial é uma doença cardíaca caracterizada pela má formação do canal arterial, que existe no cachorro enquanto ele está na barriga da mãe, e impede que ele se feche depois do parto. Se o maltês começar a apresentar cansaço excessivo, dificuldade para respirar e perda de peso, leve-o ao veterinário.

Maltês (Reprodução: Dog Hero)

O maltês late muito?

Sim. Por ser corajoso, o maltês não costuma conter o latido, o que pode gerar problemas com seus vizinhos por causa do barulho. Para controlar esse comportamento, às vezes é necessária a ajuda de um adestrador.

O Maltês solta muito pelo?

A queda de pelo é quase inexistente por ele ter somente uma camada de pelo.

Maltês é destruidor?

Pode ser. Extremamente fiel e carinhoso, o maltês adora companhia, e também por isso detesta ficar sozinho. Ele pode desenvolver o que se chama de ansiedade de separação. Se isso acontecer, a raça pode demonstrar sua insatisfação de forma espalhafatosa e destruidora.

O maltês é agitado?

Depende. O maltês adora brincar e está sempre atrás do tutor com uma bolinha ou outro brinquedo que ele adore. Apesar disso, é um cachorro que tende a se adaptar ao estilo do tutor com bastante facilidade, já que é um dos cães com mais afinidade com os humanos.

Maltês vive bem em apartamento?

Sim, o Maltês vive muito bem em apartamentos. Uma dica é dar atenção especial quando filhote para acostumá-lo a ficar sozinho por alguma parte do dia, se você achar importante isso para quando ele ficar adulto.

O Maltês pode ficar sozinho em casa?

Não é um cão para se deixar sozinho em casa já que ele se apega muito ao tutor. Ele pode sofrer de ansiedade de separação.

Maltês (Reprodução: Pixabay)

Maltês se dá bem com crianças?

Quando acostumado desde filhote, o maltês passa a adorar brincar com crianças. Por ser muito ativo, ele gosta de correr para gastar energia e se divertir trazendo bolinhas e fazendo arte para chamar a atenção.

Como cuidar de um filhote de Maltês?

Como todo cãozinho, o filhote de Maltês precisa de vários cuidados importantes. Antes de adotar um,o tutor deve verificar se o pet foi devidamente vacinado e vermifugado. Vale lembrar que o novo lar do cãozinho deve estar adaptado, com proteções contra acidentes domésticos, um cantinho próprio e confortável, além de uma rotina adequada às atividades diárias.

Espere até que o filhote tenha no mínimo oito meses de idade para fazer exercícios mais pesados, como caminhadas mais longas. Além disso, separe um espaço no quintal, ou até mesmo dentro de casa, para a realização das exercícios antes dessa fase.

Maltês (Reprodução: Pixabay)

Quantas vacinas um Maltês tem que tomar?

6 a 8 semanas

- V8 ou V10 (primeira dose): para prevenir contra Cinomose, Hepatite Infecciosa Canina, Adenovírus Canino Tipo 2, Coronavírus Canino, Parainfluenza Canina, Parvovírus Canino e Leptospirose.

12 semanas

- V8 ou V10 (segunda dose)

- Gripe Canina: previne contra Adenovírus Canino Tipo 2, Parainfluenza Canina e Bordetella bronchiseptica.

- Giardíase: indicada para animais que vivem em grupos.

- Antirrábica: previne contra a raiva

16 semanas:

- V8 ou V10 (última dose ou reforço)

- Gripe Canina (dose de reforço)

- Giardíase (dose de reforço)

Vacina para Maltês adulto

O cão deve receber anualmente uma dose de cada vacina:

V8 ou V10

Gripe Canina

Giárdia

antirrábica

A melhor maneira de organizar o calendário de vacinas é fazer todas elas em uma mesma data. Além disso, é muito importante que o tutor tenha em mãos uma carteirinha de vacinação com o histórico de vacinas do pet. Assim, o veterinário pode avaliar quais precisam ser reforçadas.

Curiosidades

Ele está presente na pintura da tapeçaria “A dama e o unicórnio”. Esse cão foi muito apreciado por grande figuras no decorrer dos séculos;



O Maltês pequeno e doce é um dos favoritos de celebridades, incluindo Halle Berry, Heather Locklear, e Eva Longoria;



e doce é um dos favoritos de celebridades, incluindo Halle Berry, Heather Locklear, e Eva Longoria; Embora o maltês tente agradar ao tutor, ele pode ser difícil de ser treinado;



tente agradar ao tutor, ele pode ser difícil de ser treinado; Os egípcios e séculos depois muitos europeus, pensavam que o Maltês tinha a capacidade de curar as pessoas de doenças e colocavam um no travesseiro de uma pessoa doente. Isso inspirou um de seus nomes: “O Consolador”;



tinha a capacidade de curar as pessoas de doenças e colocavam um no travesseiro de uma pessoa doente. Isso inspirou um de seus nomes: “O Consolador”; Durante o reinado de Henrique VIII, o Maltês chegou às Ilhas Britânicas. Até o final do século 16, o Maltês tinha se tornado um animal de estimação favorito para senhoras da nobreza e realeza;



chegou às Ilhas Britânicas. Até o final do século 16, o Maltês tinha se tornado um animal de estimação favorito para senhoras da nobreza e realeza; O cãozinho foi um dos favoritos da rainha Elizabeth I, Mary Queen of Scots, e Rainha Vitória;



Numerosos pintores, incluindo Goya e Sir Joshua Reynolds, incluiu esses cães pequenos em seus retratos de mulheres bonitas.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)